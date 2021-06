„Heavens Fighter“ sammeln in Oftersheim Spenden

Oftersheim. Der Obdachlosen- und Bedürftigenhilfeverein „Heavens Fighter“ sammelt am Samstag von 10 bis 13 Uhr auf dem Gelände von Wein Weber in der Mannheimer Straße 62 Spenden. Das Ganze funktioniert per „Drive-in“: Spendenwillige müssen nur auf das Gelände fahren und können die Sachen aus dem Auto heraus abgeben.

AdUnit urban-intext1

Am dringendsten werden haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Soßen oder allerlei Konserven, sowie Hygieneartikel wie Zahnbürsten, Zahnpasta und Desinfektionsmittel benötigt. Schon jetzt werden Spenden in der Kurpfalz-Apotheke in Oftersheim und der Gaststätte „Zum Goggel“ in Ketsch angenommen.