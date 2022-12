Heimelige Atmosphäre

Oftersheim. Anne und Klaus Seitz verkaufen alljährlich Weihnachtsbäume aus dem Odenwald. Da Anne beim Gesangsverein Germania 1864 als Chormitglied singt, hat sich schon seit vielen Jahren eine Kooperation gebildet. Dies gibt dem Gesangschor die Chance, mit einem feinen und heimeligen Weihnachtsmarkt seine Gäste zu bewirten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Innenhof der Familie Seitz in der Heidelberger Straße 4 zeigte sich Germania-Vorsitzender Armin Wolf hoch erfreut, endlich wieder in solch einem netten Ambiente in Erscheinung treten zu dürfen. „Zum Singen kommen wir an diesem Tag allerdings nicht, da wir für die gesamte Organisation und Verköstigung der Gäste zuständig sind“, erklärte Armin Wolf. Die Produktpalette reichte von Grillwürsten über Glühwein und Gebäck bis hin zur beliebten Kürbissuppe. Feines Kunsthandwerk von Anne Seitz sowie eine große Auswahl an Weihnachtsbäumen rundeten am Samstag das Angebot für über 100 Besucher ab. lh