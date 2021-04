Helmut Heil hält die Schule sauber

Oftersheim. Er ist derjenige, der die Scherben zusammenkehrt – im wahrsten Sinne des Wortes. Helmut Heil ist Hausmeister an der Oftersheimer Friedrich-Ebert-Grundschule (FES) und kürzlich hat er sein 25-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Die Schülerinnen und Schüler verdanken ihm am frühen Morgen einen ordentlich herausgeputzten Schulhof, wenn in der Nacht davor Rabauken Schmutz und Scherben hinterlassen haben. Er ist immer bereit, selbst unangenehme Aufgaben zu übernehmen. Auch in der Karl-Frei-Sporthalle betreut er als Hausmeister im Wechsel den HG-Spielbetrieb.

Bürgermeister Jens Geiß gratulierte ihm und wünschte ihm auch weiterhin viel Schaffenskraft und Gesundheit: „Er ist gewissermaßen eine Institution an der FES und ein Mann, den wahrscheinlich fast jedes Schulkind des vergangenen Vierteljahrhunderts kennt. Jedoch ist er auch ein wenig öffentlichkeitsscheu, deswegen konnten wir ihn zu keinem Bild überreden.“

Aber er wird auch weiterhin jeden Schulmorgen auf dem Schulhof zu sehen sein, wenn er seinen Kehrwagen schiebt. zg