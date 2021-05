Sturmtief „Eugen“, so wurde für den Dienstag angekündigt, könnte auch in unserer Region Schäden anrichten. Doch die meisten Menschen haben außer einigen heftigen Windstößen nichts gemerkt, ohnehin lassen sie bei solchen Prognosen mittlerweile zumeist Vorsicht walten und bleiben – soweit es geht – zu Hause. Aber einen solchen Schutz haben die Tiere in der Natur nicht. Und so kam es am

...