Herbstliches Golfen

Oftersheim. Zwei herbstliche Golf-Highlights direkt nacheinander genossen die Iron Ladies 2013. Zunächst ging es in den Schwarzwald zum Relaxen und Golfen, tags darauf stand das Scramble-Turnier mit den Männern der Altersklasse 50 an. Wegen diverser Krankheitsfälle hatte Vorstandmitglied Doris Purr mit der Organisation dieser beiden großen Events bereits im Vorfeld alle Hände voll zu tun.

Beim Jahresausflug standen zwei Golfrunden auf dem Programm. Am Samstag im Golfclub Karlshäuser Hof bei Pforzheim und am Montag auf Gut Batzenhof bei Karlsruhe. Auf Letzteren soll im kommenden Jahr ein Tagesausflug der Iron Ladies führen, da sie so sehr von dem Platz begeistert waren.

Wellness mit Schwimmen und Sauna genossen die Golferinnen ebenso wie gemütliche Plauderstunden. Die kulturellen Events in Pforzheim waren ein Besuch im Schmuckmuseum sowie im Gasometer mit einer äußerst beeindruckenden Präsentation des Great Barrier Reefs vor Australien. Sehr interessant war die Führung am Sonntag durch das mittelalterliche Kloster Maulbronn, seines Zeichens Weltkulturerbe.

Beim Mixedturnier mit den Herren am Tag nach der Rückkehr spielten insgesamt 30 Personen bei herrlichem „Indian-Summer-Sonnenschein“. Da Ulla Steinbrenner-Müller, Ruth Maurer-Knieriem, Ute Müller-Wolfangel und Monika Creter kurzfristig ebenfalls die Ärmel hochkrempelten und Doris Purr unterstützten, klappte alles wie am berühmten Schnürchen.

Den Sieg holte sich dieses Mal ein Trio: Helga Schulze, Andrea Vorthmann und Frank Wilhelm. Aber wie es bei den Iron Ladies 2013 seit Jahren Tradition ist, gab es für alle Sportlerinnen und Sportler attraktive Preise, die erneut Präsidentin Johanna Willam zusammengestellt hatte. kb/zg