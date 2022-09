Heute Vorstellung der Oftersheimer Bürgermeisterkandidaten - im Livestream

Oftersheim. Zur Stunde stellen sich zwei der drei Kandidaten zur Oftersheimer Bürgermeisterwahl am 18. September in der Roland-Seidel-Halle vor. Herausforderer Pascal Seidel ist mit seiner Familie in der Halle und auch der amtierende Bürgermeister Jens Geiß ist gekommen, um seinen Standpunkt zu vertreten. Von dem dritten, weitestgehend unbekannten, Kandidaten, Samuel Speitelsbach, hat niemand von den Organisatoren etwas gehört.

Die Gemeinde Oftersheim streamt das Event live, in der Roland-Seidel-Halle sind außerdem rund 400 Zuschauer direkt vor Ort. Moderator der Veranstaltung ist Wolfgang Köhler von SWR4.