Oftersheim. „An vorbildliche Menschen erinnern sich Weggefährten aus besonderen Anlässen oft noch viele Jahre und Jahrzehnte nach deren Ableben. Zu ihnen gehören Frauen und Männer, die in einer Gemeinde in beispielhafter Weise dem Gemeinwohl dienten“, schreibt uns Altbürgermeister Siegwald Kehder.

Dazu zählen ehemalige Ratschreiber. Sie waren im Rathaus Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger, waren zuständig bei Abwesenheit der Bürgermeister und halfen, Alltagssorgen und -probleme zu lösen. Sie kannten in den noch kleineren Kommunen die Einwohner, deren Familien, Verhältnisse, Häuser und besuchten Jubilare in Vertretung der Bürgermeister oder mit ihm. Hilfsbereitschaft und Kenntnisreichtum zeichneten sie aus; das ihnen entgegengebrachte Vertrauen war gerechtfertigt.

Runde Geburtsdaten erinnern in diesem Jahr in Oftersheim an Ratschreiber und Verwaltungsrat Hugo Löhr (1911-1996), der Ende 1974 in den Ruhestand ging, und an dessen Nachfolger Philipp Pfisterer (1931-2014), der Ende März 1993 ausschied. Beide waren für die Bürgermeister Adolf Kircher, Karl Frei und Siegwald Kehder wertvolle Stützen. Während ihrer Laufbahn wirkten sie in verschiedenen Ämtern und sammelten so umfangreiches Wissen auf den meisten Gebieten der Gemeindeverwaltung.

Neustart nach dem Weltkrieg

An diesem Freitag, 26. März, wäre Philipp Pfisterer 90 Jahre alt geworden. Für Philipp Pfisterer stand nie das eigene „Ich“ im Vordergrund. Anderen zu helfen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, der Gemeinde im wahrsten Sinne zu dienen und für seine Familie da zu sein, war ihm Lebensinhalt. Seine Kindheit war sehr schwer. Er wurde nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren. Im Alter von nur zwei Jahren verstarb seine Mutter, ein Jahr später der Vater. Mit seinen drei älteren Brüdern war nun ein Kinderheim sein zu Hause. Nach kurzer Zeit nahmen ihn und einen älteren Bruder seine Tante und der Onkel auf. Sie sorgten sich rührend um die Waisen, boten familiäre Geborgenheit und versuchten die Weichen für einen guten Berufsweg zu stellen.

Nach der Schulentlassung begann Philipp Pfisterer eine Verwaltungslehre bei der Gemeinde Oftersheim. Sein Dienstantritt am 8. Juli 1945 fiel in die Zeit des demokratischen Neubeginns kurz nach Ende des verheerenden Weltkrieges. Fast alle damals im Rathaus Tätigen waren neu – von einer funktionierenden Verwaltungstätigkeit konnte nicht die Rede sein.

Fleiß, Begabung und Können zeichneten den jungen „Rathäusler“ bald aus. Er war zielstrebig, dankbar und zufrieden über die gegebenen Chancen und ließ es an mitmenschlichem Verhalten nie mangeln. Am 1. Mai 1958 wurde er in die Beamtenlaufbahn des mittleren Dienstes übernommen. Nach Ablegung der Laufbahnprüfung kam er ein Jahr später in den gehobenen Verwaltungsdienst, dessen Spitzenstelle als Oberamtsrat er am 15. April 1975 erhielt. In den wohlverdienten Ruhestand trat er am 31. März 1993.

In den Kreistag gewählt

Der bürgernahe Beamte kandidierte 1965 auf der Liste der SPD für den Kreistag des Kreises Mannheim und wurde auf Anhieb gewählt. Dem Kreistag des neuen Rhein-Neckar-Kreises gehörte er von 1971 bis 1989 an. Seine klaren Wiederwahlen bestätigen seine ungebrochene Beliebtheit und Wertschätzung.

Gemeindeinteressen vertrat er auch im Vereinskartell, beim Zusammenschluss der Gesangsvereine, im Heimat- und Kulturkreis und bei vielen anderen Anlässen als Vertreter des Bürgermeisters. Im Sängerbund Liederkranz, in der SPD und der Arbeiterwohlfahrt wusste man seine Mitgliedschaft zu schätzen, ebenso beim Musikverein und beim Gartenbauverein.

Seine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft war in allen Kreisen der Bevölkerung bekannt. In vielen persönlichen Angelegenheiten fanden die Bürger den Weg zu ihm. Sein Rat war geschätzt, seine Hilfe begehrt. Formulare jeglicher Art füllte er den Rathausbesuchern aus, an Vertrauenswürdigkeit fehlte es nie. sk/zg