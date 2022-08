Hinter den Kulissen bei der Oftersheimer Feuerwehr

Oftersheim. Brände, Türöffnungen und vollgelaufene Keller sind nur wenige Beispiele, bei denen die Feuerwehr zum Einsatz kommt. Die Männer und Frauen der Freiwilligen Wehr in Oftersheim können viel mehr als nur Feuer löschen – und sie sind für alle Einsätze bestens ausgestattet. „Im Frühajhr dieses Jahres sind wir hier ins neue Gebäude eingezogen“, berichtet Feuerwehrkommandant Andrea Danieli im Gespräch mit dieser Zeitung. Wir haben sie jetzt mal vor Ort besucht und hinter die Kulissen geschaut.

Feuerwehrkommandant Andrea Danieli führt uns durch das neue Domizil und erklärt die einzelnen Bereiche und deren Funktionen. © Laura Kaltschmidt

Der Umzug ziehe sich und einige Kartons seien noch nicht ganz ausgeräumt, das verrät Danieli. Eins ist allerdings sicher: Für Einsätze aller Art ist die Mannschaft bereits gewappnet. „Wir können Kernaufgaben der Feuerwehr zu hundert Prozent abdecken“, verspricht Danieli stolz. Zur lückenlosen Ausstattung der Oftersheimer Hilfsorganisation gehört unter anderem der Fuhrpark bestehend aus fünf Einsatzfahrzeugen. Davon seien drei wasserführend. „In Notlagen sind alle Fahrzeuge bereit auszurücken“, so Danieli.

Auch auf Löscheinsätze im örtlichen Hardtwald wäre das Team bestens vorbereitet. Eines der Fahrzeuge sei speziell für Waldbrände ausgestattet. „Momentan haben wir in Oftersheim allerdings hauptsächlich Einsätze aus dem Bereich der technischen Hilfeleistungen und weniger Brände“, meint der Feuerwehrkommandant. Zu den technischen Hilfeleistungen gehören beispielsweise Türöffnungen. „Bräuchten wir eine Drehleiter oder mehr Einsatzkräfte, dann herrscht interkommunale Zusammenarbeit und es käme Hilfe aus Schwetzingen“, erläutert Danieli.

Zu einer erfolgreichen Feuerwehrtruppe gehört aber viel mehr als ein gut bestückter Fuhrpark. In erster Linie sind es die Einsatzkräfte. Davon hat Oftersheim ja eine ganze Reihe: „Unsere Einsatzabteilung besteht momentan aus 47 Personen“, sagt der Kommandant. Die Jugendfeuerwehr liegt bei weiteren 25 Jugendlichen, die Altersabteilung hat 17 Mitglieder. „Wir hatten in diesem Jahr einige Zuwächse.“ Darunter seien auch ein paar Frauen.

Alles hängt in Reih und Glied

Hinter den zahlreichen Türen der Feuerwehr verstecken sich schließlich auch Kabinen, an denen klar erkennbar wird, wie unterschiedlich groß die Anteile von Männern und Frauen sind. Die dicken Feuerschutzjacken, die bald durch dünnere ergänzt werden sollen, hängen in Reih und Glied an den Bügeln. Von diesen sind in der Damenumkleide allerdings deutlich weniger besetzt. „Die Trennung von Männern und Damenumkleiden ist für uns etwas Besonderes, früher haben wir uns oft mitten in der Halle umgezogen und sind nach dem Einsatz dreckig nach Hause gegangen“, lacht Danieli. „Ich fände es wirklich toll und wichtig, wenn wir mehr Frauen dabeihätten“, findet der Feuerwehrkommandant. Schließlich sei jede und jeder willkommen und entsprechende Räumlichkeiten stünden auch bereit.

Ein Teil des Fuhrparks der Oftersheimer Feuerwehr. Die großen Tore sorgen für ein schnelles Ausrücken. © Kaltschmidt

Eine der Frauen, die in Oftersheim bereits großartige Arbeit leistet, ist Carmen Kilian aus der Einsatzabteilung. Sie ist seit vier Jahren teil des Teams und findet: „Das Vorurteil, dass Frauen zu schwach für diese Arbeit sind, stimmt nicht. Wenn mal etwas wirklich nicht geht, unterstützt man mich in kameradschaftlicher Atmosphäre, die ich eigentlich nur von hier so kenne, gegenseitig. Schließlich sind Frauen ein tragender Teil der Gesellschaft und können auch in diesem Bereich ihren Beitrag leisten“, sagt sie.

Aber auch Umkleiden und Fuhrpark machen noch keine einsatzbereite Feuerwehr. Ohne die Funkzentrale, in der die Einsätze der Leitstelle unmittelbar entgegengenommen werden, würde es nie zu aktiver Arbeit kommen. Sie ist so etwas wie das Herzstück der täglichen Arbeit.

Hinter den anderen Türen der Räumlichkeiten verbergen sich beispielsweise drei Werkstätten, auf die das Team besonders stolz ist. Ebenso wie der Waschraum, das Büro oder der Schulungsraum – jedes Zimmer sei unverzichtbar, sagt Danieli. Hinzu kommen Räume, die dem gemeinschaftlichen Beisammensein dienen sollen. An einem Strang zu ziehen, sei schließlich das A und O, so Danieli beim Rundgang mit der Zeitung.

Vor allem stehen aber Bürostühle in den Räumen. Stühle, auf denen Menschen sitzen, die eine tragende Rolle spielen und wichtige Arbeit leisten. Sei es der Gerätewart, der Feuerwehrkommandant oder der Kassierer. Ohne das Teamwork und die zahlreichen Schultern mit aktiven und verwaltenden Tätigkeiten, die sich die Arbeit teilen, ginge es nicht. Selbstverständlich ist das keineswegs, schließlich hat jeder von ihnen noch einen Hauptberuf. Dieser Zusammenhalt und dieses selbstlose Wirken ist der gesamte Stolz der Freiwilligen Feuerwehr.

Wer selbst mal hinter die Kulissen der Feuerwehr blicken möchte, ist am 24. und 25.September herzlich eingeladen zum Tag der offenen Tür.

Blick ins Allerheiligste: Die Funkzentrale ist quasi das Herz-stück bei den Einsätzen der Oftersheimer Kameraden. © Laura Kaltschmidt