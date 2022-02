Hoffnung auf Rückkehr zur Normalität

Oftersheim. Die Mitgliederversammlung des Tennisclubs wurde zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder regulär zu Beginn eines Jahres durchgeführt und so fanden sich etliche Mitglieder im Clubhaus ein, um sich einen Überblick über das vergangene Jahr zu verschaffen und bei den Wahlen ihre Stimme abzugeben.

2021 stand wie auch 2020 ganz im Zeichen der Pandemie, wie Vorsitzender Daniel Spear betonte. Keine der von den Mitgliedern und Freunden des TCO geschätzten Veranstaltungen konnte in gewohnter Form genossen werden. Weder der Empfang zum Saisonauftakt noch das beliebte Vatertagsturnier fanden statt, auch das Sommerfest musste abgesagt werden. Dies hatte einen erheblichen Einfluss auf das gesellige Vereinsleben, das sehr unter den fehlenden Veranstaltungen gelitten hat. Spear drückte die Hoffnung aus, dass in der kommenden Saison eine Rückkehr zur Normalität möglich sei und das Vereinsleben wieder in vollem Umfang stattfinden könne.

Die Gewählten Stellvertretende Vorsitzende: Sarah Fischer. Sportwart: Daniel Würmser. Pressewart: Martin Wilmes. zg

Die Medenrunde startete verspätet Mitte Juni wie die Sportwarte Daniel Würmser und Ricarda Brück berichteten, wodurch von den Mannschaftsspielern viel Flexibilität gefordert war. Trotzdem nahmen fast alle Mannschaften des TCO regulär an der Medenrunde teil, während Turniere nicht angeboten werden konnten.

Nachwuchs spielt auf

Im Jugendbereich war der Verein mit zwei Mannschaften am Start: Sowohl die gemischte U12 als auch die Junioren U12 schnitten gut ab und belegten in ihren Ligen den dritten beziehungsweise vierten Platz. Im August veranstalteten die Tennisspieler zudem ein Sommerferienprogramm für 20 Jugendliche.

Durch entfallene Spieltage und Veranstaltungen blieben die Einnahmen hinter den Vorjahren zurück. Durch konsequentes Kostenmanagement wurden die Ausgaben deutlich reduziert, sodass der Verein auch das zweite herausfordernde Jahr mit Überschuss abschloss. zg