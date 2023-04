Hündin „Emiliana“ hat bei Prüfung in Oftersheim richtigen Riecher

Oftersheim. Die Frühjahrsprüfung des Hundesportvereins Oftersheimin in der Abteilung Basis und IGP begann bereits am frühen Morgen. Zahlreiche Fährten waren dafür in verschiedenen Prüfungsstufen auf den Äckern rund um das Vereinsge-lände gelegt worden, schreiben die Organisatoren in einer Presseitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Hundeführer, die ihre Hunde in diesem Frühjahr bei der Begleithundeprüfung angemeldet hatten, starteten mit den Unterordnungen. Nachdem alle Paare die Prüfung auf dem Platz, die aus einem Laufschema in Leinenführigkeit und Freifolge, Tempowechsel, dem Durchqueren einer Menschengruppe in Leinenführigkeit und Freifolge, der Sitz- und Platzübung sowie dem Ablegen unter Ablenkung besteht, hinter sich gebracht hatten, begannen die Vorführungen der Mensch-Hund-Teams in der Sparte „IBGH“ – einer reinen Unterordnungsprüfung. Hier gingen Joachim Egner mit „Herbi“, Sven Schuhmacher mit „Cora“, Johannes Mett mit „Mogli“ und Barbara Vögele mit „Dakota“ an den Start. Alle erreichten ihr Prüfungsziel mit guten Wertungen.

Ziel kaum zu erreichen

Mit dem Auto ging es anschließend zum Fährtengelände. Ursula Kelm und „Luke“, Daniela Kühnel mit „Lio“ sowie Sabrina Reinhard mit „Titan“ verfehlten hier das Prüfungsziel, da das Fährtengelände sehr schwer und die zu bewältigende Aufgabe nicht leicht war. Gert Schumann mit „Emiliana“ erreichte in der Fährtenprüfung hingegen die Wertung „gut“ und bestand.

Mehr zum Thema Kommunen Städtebund: Ampel soll Koalitionsvertrag überarbeiten Mehr erfahren

Zurück auf dem Oftersheimer Vereinsgelände ging es für die Begleithundeprüflinge auf den „Außenteil“, bei dem Alltagssituationen im Straßenverkehr und bei der Begegnung mit anderen Menschen sowie Tieren nachgestellt werden und die Hunde auf ihre Unbefangenheit hin überprüft werden.

Rosa Golub mit „Beowulf“, Franziska Kalmbach mit „Atije“, Katja Münch mit „Ichigo“ und Gregor Sypinsky mit „Ferdinand“ zeigten sich im Verlauf der Prüfung von ihrer besten Seite und bestanden. zg