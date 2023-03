Hundesportverein Oftersheim bietet Impfung für Tiere an

Oftersheim. Dieses Jahr ist es wieder so weit. Am Samstag, 18. März, findet ab 14 Uhr eine Sammelimpfung auf dem Vereinsgelände des Hundesportvereins Oftersheim statt. Wer seinen Hund oder seine Katze durch Dr. Norbert Weis impfen lassen möchte, kann sich in die ausgehängte Liste am Schwarzen Brett eintragen oder sich per E-Mail bei Peter Reinhard (peter-reinhard@gmx.de) anmelden.

Neben der Impfung für Hund und Katze werden auch das Chippen sowie das Entwurmen mittels Tabletten angeboten. Bei der Anmeldung ist anzugeben, wie viele Hunde beziehungsweise Katzen geimpft oder gechippt werden sollen und wie viele Entwurmungstabletten benötigt werden, wie der HSV in einer Pressemitteilung schreibt.