Hundesportverein veranstaltet Rennen - Erlös für Verein in Sinzig

Oftersheim. Der Hundesportverein (HSV) Oftersheim initiiert am heutigen Sonntag, 1. August, ein Hunderennen auf seinem Gelände. Es gibt zwei Durchläufe: einen regulären und einen mit Ablenkung. Die Hunde starten einzeln eingeteilt in vier Kategorien – Welpen, small, medium, large. Eine Anmeldung ist am Veranstaltungstag ab 9.30 Uhr möglich, gestartet wird ab 11 Uhr. Die Startgebühr beträgt 3 Euro. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Erlös kommt den „Hundesportfreunden Untere Ahr Sinzig“ zugute, deren Vereinsgelände durch die Flutkatastrophe zerstört wurde. Um einen reibungslosen Ablauf und die Hygienevorschriften zu gewährleisten, bittet der Verein unter anderem darum, ausgefüllte Anmeldungen mitzubringen (www.hsv-oftersheim.de) und Verunreinigungen zu vermeiden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1