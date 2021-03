Oftersheim. An die 50 Piraten, Tiger, Prinzessinnen und Feuerwehrleute – zumindest waren es gefühlt so viele, die sonst immer um mich rumgewuselt sind. Ich sage nur Fasnacht – im Ort, in den Kindergärten und Schulen, selbst im Urlaub. Es beeindruckt mich immer wieder, wie gerne sich Kinder verkleiden. Und auch viele Erwachsene. Es scheint einfach etwas Besonderes zu sein, sich für eine kurze Zeit in jemand ganz anderen zu verwandeln.

Wenn ich mir das recht überlege, dann mache ich das ja eigentlich jeden Tag. In meinem Alltag verwandle ich mich auch ständig in jemand anderen. Ich bin Mitarbeiter, Kollege, Mann, Organisator, Freund, Sohn, Papa – und als Papa natürlich auch Feuerwehrmann, Piratenkapitän, ein furchteinflößender Tiger – oder einfach nur der Narrenpfaff (so wie in den vergangenen Jahren).

Man kann’s nicht immer aussuchen

Ob ich das gerade wirklich will oder nicht, kann ich mir nicht immer aussuchen. Manchmal lächle ich, auch wenn mir gar nicht danach zumute ist. Oder sage: „Ja, gerne“, koche aber innerlich vor Wut, weil ich schon wieder deutlich mehr Zeit im Büro verbringen muss als geplant. Und natürlich bin ich zum 100. Mal der lustige Narrenpfaff oder der böse Tiger, wenn es unsere Kinder zum Lachen bringt. Das gehört einfach irgendwie dazu. Und das Schöne dabei ist: Egal, wer ich gerade bin – ich bin doch immer ich.

In einem Lied, das wir mit unseren Kindern Paula und Jakob gerne singen, heißt es: „Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls. Keine Laune der Natur. Du bist ein Gedanke Gottes – eine genialer noch dazu. Du bist du.“ Mir gefällt dieses Lied, weil es mich nicht festlegt. Kein anderer füllt alle meine Rollen genauso aus wie ich. Die Kinder wissen: Das ist doch der Papa – auch wenn ich brülle wie ein schrecklicher Tiger – und haben keine Angst. Und das, was ich sonst nicht bin, das kann ich mir ja dann als Faschingskostüm aussuchen. Da kann ich dann ein Superheld sein oder cool und lässig wie James Bond. Ich kann auch ein Clown sein oder so eine Maske tragen, dass mich kein Mensch erkennt.

Schmerzlich habe ich in diesem Jahr die Arbeit als Narrenpfaff vermisst – hoffen wir auf das nächste Jahr. Denn ich kann das wirklich auch genießen, mal für ein paar Stunden jemand anderes zu sein. Und trotzdem freue ich mich, wenn ich das Kostüm wieder ausziehen kann. Um dann vielleicht neu festzustellen: Ich bin auch einfach gut so, wie ich bin. So wie mich Gott gedacht hat.

Bis Ende Februar waren unsere Gottesdienste in Präsenz ausgesetzt. Wir wünschen uns sehr, dass wir wieder Gottesdienste in Kirche oder Gemeindehaus feiern dürfen, natürlich mit dem entsprechenden Hygienekonzept. Wir werden die Entwicklung der Infektionszahlen abwarten, am Mittwoch im Kirchengemeinderat beraten und entscheiden. Danach werden wir die Entscheidung unseres gemeindeleitenden Gremiums bekannt geben. Bis dahin sind unsere Gottesdienste auf der Website, auf unserem Facebook-Kanal und bei Youtube unter „Evangelisch in Oftersheim“ anzusehen (entsprechende Links finden Sie unten) oder natürlich auch nachzusehen. Wir freuen uns über viele Abonnenten.

Zwei Personalien

Auf zwei Personalien möchte ich Sie gerne noch einmal hinweisen: Nach zwei Jahren Lehrvikariat in Oftersheim verabschieden wir Lehrvikarin Sophia Leppert aus unserer Gemeinde – am 1. März tritt sie nach bestandenem zweiten theologischen Examen ihren Dienst als Pfarrerin im Probedienst in der evangelischen Kirchengemeinde Ubstadt-Weiher an (wir berichteten). Sophia war mit ihrer Neugier, ihrem Enthusiasmus und ihren kreativen Ideen, aber auch kritischen Bemerkungen und Rückmeldungen eine absolute Bereicherung für unser Team und für die Gemeinde. Mit ihrer natürlichen, humorvollen Art und ihrem einnehmenden Lachen und Lächeln gewann sie sehr rasch die Herzen der Oftersheimer Gemeindemitglieder, ihrer Schüler in der Friedrich-Ebert-Schule und unserer Konfirmanden. Die evangelische Kirchengemeinde wird sich in einem Abendgottesdienst am Sonntag, 21. März, um 17 Uhr von Sophia und ihrem Mann Jochen Leppert verabschieden (so es die aktuelle Infektionslage erlaubt), ihnen zum Abschied alles Gute und viel Glück wünschen und ihnen segnend die Hände auflegen. Zur anschließenden Verabschiedung auf dem Kirchhof sind alle eingeladen, die sich verabschieden wollen. Es wird keinen Umtrunk geben, aber die Möglichkeit zur kontaktlosen Verabschiedung. Weitere Informationen folgen an dieser Stelle, wenn Näheres bekannt ist.

Im März 2021 wird für einen Monat eine junge Theologiestudentin und angehende Kollegin aus Marburg, Elise Ebinger, in unserer Gemeinde ihr Praktikum absolvieren. In diesem Monat wird sie zum steten Schatten von Pfarrerin Sibylle Rolf und mir, aus dem sie auch vermutlich einige Male treten und auch selbstständig Dinge übernehmen wird. Wir sind gespannt auf die Erfahrungen, die Elise Ebinger bei uns machen wird und freuen uns auf ihr Kommen und ihre Anwesenheit.

Ich wünsche Ihnen für diese Woche in der Passionszeit die Erfahrung von sich erschließenden Spiel- und Freiräumen und dem dazu gehörigen Mut, auch mal aus der Rolle zu fallen. Mit herzlichen Grüßen aus dem Pfarramt, auch von Sibylle Rolf und letztmalig Sophia Leppert, Ihr Tobias Habicht.