Illegal Müll entsorgt

Oftersheim. Der Bauhof der Gemeinde informiert: Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag illegal säckeweise Dämmmaterial im Wald (Fuhrmannsweg) abgelegt. Die Entsorgung sei nicht unkompliziert, weil die Fasern eigentlich nicht in die Umwelt gelangen dürfen, teilt die Verwaltung weiter mit.

Mineralwolle beispielsweise bestehe in der Regel aus feinen Fasern. Diese hätten bei Kontakt gesundheitsschädliche Eigenschaften. Die AVR Kommunal informiere, dass das Material nur staubdicht verpackt in reißfesten und eigens gekennzeichneten Gewebesäcken oder sogenannten Big-Bags entsorgt werden dürfe.

Zeugen gesucht

Am Fuhrmannsweg liegen diese Säcke mit Dämmmaterial herum. © Gemeinde

Die Verwaltung bittet Zeugen, sich an das Umweltamt der Gemeinde, Telefon 06202/597202, E-Mail umweltamt@oftersheim.de, oder an das Polizeirevier in Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, zu wenden. zg

