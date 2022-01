Im Mondlicht für den Tierschutz unterwegs

Oftersheim. Den Gutenachtlauf des Vereins „Laufen gegen Leiden“ gibt es in über 70 Städten. Seit August 2020 können auch Läufer in der Kurpfalz jeden Monat in der Vollmondnacht ihre Laufschuhe anziehen und ihre Runden für den Tierschutz drehen. „Üblicherweise laufen wir ungefähr eine Stunde durch die wunderschöne Dünenlandschaft Oftersheims, in Corona-Zeiten ist aber alles etwas anders“, berichtet Patrick Alberti, der den Gutenachtlauf nach Oftersheim geholt hat. „Denn wir können durch die Pandemie leider nicht in der Gruppe laufen und darum findet der Gutenachtlauf als Sololauf statt“, um ihn überhaupt durchführen zu können

An diesem Dienstag, 18. Januar, steht ein weiterer Lauf über die Dünen an: Laufbegeisterte, die ein Zeichen für den Tierschutz setzen möchten, sind zur Teilnahme eingeladen. „Normalerweise geht es gemeinsam um 20.30 Uhr los, bei den Sololäufen sind wir da aber flexibel – wir laufen so, wie es unsere Zeit erlaubt.“

Unverbindlich und ohne Druck

Infos und nächste Termine Der Gutenachtlauf geht 2021 ins siebte Jahr. Interessierte treffen sich zu jeder Vollmondnacht um 20.30 Uhr bundesweit in vielen Städten zum Laufen. Die Mitglieder engagieren sich mittlerweile nicht nur in Deutschland – auch in Österreich, der Schweiz und Spanien gibt es Aktive. Teilnehmen dürfen alle, die Spaß am Bewegen haben. Normalerweise wird gemütlich eine Strecke von fünf bis sieben Kilometern zurückgelegt. Die Geschwindigkeit richtet sich dabei nach den Gruppenteilnehmern. Wegen der aktuellen Corona-Lage findet dieser aber als Sololauf statt. Kommende Termine: Mittwoch, 16. Februar; Freitag, 18. März; Samstag, 16. April; Montag, 16. Mai; Dienstag, 14. Juni. Der Verein freut sich über Spenden: paypal: info@laufengegenleiden.de oder das Konto: Laufen gegen Leiden e.V.; GLS Bank; IBAN: DE12430609678226641800; BIC: GENODEM1GLS. nina

Der vegane Verein, der seinen Ursprung in einer im Jahr 2011 gegründeten privaten Aktion hat, „bietet totalen Anfängern, Fortgeschrittenen und auch Profis die Möglichkeit, ihre individuellen sportlichen Leistungen mit sozialem Engagement zu kombinieren“, heißt es auf der Homepage von „Laufen gegen Leiden“. Der eingetragene Verein ist Deutschlands erster veganer Sportverein, hat derzeit rund 400 aktive Mitglieder und verbindet den Laufsport tatsächlich mit großem sozialem Engagement.

Die Vereinsmitglieder von Laufen gegen Leiden leben vegan und setzen sich sowohl privat als auch im Namen ihres Vereins für den Tier- und Umweltschutz ein. „Beim Gutenachtlauf können aber alle interessierten Menschen mitlaufen, unabhängig davon, ob sie vegan leben oder nicht“, betont Alberti. Es handelt sich hierbei um einen unverbindlichen Lauftreff, keinen Wettkampf. Gelaufen wird bei jedem Wetter – außer bei Unwetter. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig; die Teilnahme geschieht eigenverantwortlich.

Der erste reguläre „Gutenachtlauf“ des vergangenen Jahres startete wegen der Corona-Pandemie erst in der August-Vollmondnacht, sodass sich die Verantwortlichen nun entschieden haben, die Aktion in diesem Jahr als Soloevent zu organisieren.

Um das Vereinsziel zu unterstützen, können alle Läufer an „Laufen gegen Leiden“ spenden. Pro Lauf wird eine Spende von einem Euro von den Verantwortlichen vorgeschlagen. Die gesammelten Gelder werden zu 100 Prozent an andere gemeinnützige Tierschutzorganisationen, zum Beispiel an Gnadenhöfe, weitergegeben, unterstreichen die Verantwortlichen in einer entsprechenden Pressemitteilung sowie auf der Internetseite ihres Vereins. zg