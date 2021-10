Im Planetarium geht’s zu den Sternen

Oftersheim. Wer war schon einmal im Planetarium in Mannheim oder wann das letzte Mal? Die Frage von Marita Mikli vom Arbeitskreis „Volkskunde und Brauchtum“ des Heimat- und Kulturkreises hatte natürlich eine Idee als Hintergrund und so besuchten die Oftersheime-rinnen die Vorstellung „Geheimnisvollen Lichter des Nordens“.

Das Polarlicht gehört zu den wunderbarsten Naturerscheinungen, die man erleben kann. Einmal als bunte Lichter im hohen Norden – „Aurora Borealis“, wie die Wissenschaftler sagen – und zum andern im tiefen Süden, wo es als „Aurora Australis“ bekannt ist, erfuhren die Damen. Den Begriff „Aurora“, Latein für „Morgenröte“, prägte der berühmte Naturforscher Galileo Galilei nach der römischen „Göttin der Morgenröte“, der durch seinen Spruch „Und die Erde bewegt sich doch“ weltberühmt wurde.

Fast eine Stunde erlebte die Gruppe des Arbeitskreises unter der mächtigen Sternenkuppel des Planetariums in der Quadratestadt die Lichterschau. „Sehr beeindruckend“, so die einhellige Meinung der Arbeitskreismitglieder. „So mancher wünschte sich, dieses Schauspiel einmal in Natura zu erleben“, bilanzierte der Arbeitskreis. zg