Im Rhein-Neckar-Kreis sind Corona-Neuinfektionen rückläufig

Oftersheim/Region. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis liegt bei 149 (Stand: 22. April). Das bedeutet eine leichte Steigerung um 0,7 im Vergleich zum Vortag. Auch Heidelberg verzeichnet mit 116,4 mittlerweile am dritten Tag hintereinander einen Wert über 100, was bedeutet, dass die gleichen Regeln und Öffnungen wie im umliegenden Kreis gelten.

Die Zahl der Neuinfektionen ist im Rhein-Neckar-Kreis rückläufig, gemeldet wurden 127 (46 weniger als noch am Vortag). In Heidelberg gab es 28 neue Covid-19-Patienten, ein leichtes Minus von zwei im Vergleich zum Vortag.

Schauen wir mal direkt nach Oftersheim: Hier meldet der Rhein-Neckar-Kreis eine Neuinfektion und Bürgermeister Jens Geiß berichtet von zwei genesenen Patienten sowie 66 Menschen, die sich in Quarantäne befinden. Derzeit aktive Fälle sind 22 bekannt. Der Oftersheimer Inzidenzwert liegt bei 138,2 - also ein ganzes Stück unter dem des Rhein-Neckar-Kreises. Und noch eine Zahl: Bei 12 205 Einwohnern waren seit Beginn der Pandemie 370 registrierte Corona-Infizierte.

So steht’s bei den Nachbarn

Und wie sieht’s bei den Nachbarn aus? Mannheim liegt mit 196,7 weiterhin knapp unter der 200er-Marke. Auf der anderen Seite des Rheins meldet Speyer 199,8 und ist damit nach einem Wert von 201,7 am Vortag wieder unter die 200er-Marke gerutscht. Ludwigshafen hat eine Inzidenz von 267 und damit den gegenteiligen Trend (Vortag: 254,3). Auch im Rhein-Pfalz-Kreis steigt die Zahl auf 135,8 (von 126,1).

Am besten steht allerdings der Kreis Bergstraße im benachbarten Hessen da. Hier wird ein Wert von 96,5 gemeldet (Vortag: 109,9). Hält dieser Abwärtstrend an, sind dort bald wieder Erleichterungen und Lockerungen in Sicht.