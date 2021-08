Impfen im Gemeindezentrum

Oftersheim. Die Gemeindeverwaltung Oftersheim erinnert die angemeldeten Bürger an den zweiten Impftermin am Donnerstag, 12. August. Die Impfung wird im Gemeindezentrum, Mannheimer Straße 59, erfolgen und nicht im Rose-Saal wegen der dortigen Bauarbeiten. Die Uhrzeit für die zu Impfenden ist die gleiche wie bei der Erstimpfung. Diese sollten ihren Impfausweis mitbringen. Sollte jemand absagen müssen, wird um eine Nachricht gebeten unter der Telefonnummer 06202/ 597 114 oder per E-Mail an impfung@oftersheim.de.

