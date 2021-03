Von Anette Zietsch

Oftersheim. Wir haben eine überwältigende Resonanz auf die Veröffentlichung unserer Artikel erfahren, in denen die Zeitungsleser und Internetnutzer ihre (überwiegend schlechten) Erfahrungen bei der Impfterminvergabe für Berechtigte unter 80 Jahren schildern. Die Zuschriften dauern an. In diesem Zusammenhang hatten wir auch einige Fragen an das Landratsamt des

...