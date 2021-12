Impftermine für Kinder ausgebucht - für Erwachsene noch buchbar

Region. Die Kinderimpftermine, die noch für Donnerstag, 30. Dezember, im Impfstützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg (PHV) buchbar waren, sind bereits vergeben. Das teilt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis auf Nachfrage mit. Auch im Impfstützpunkt Sinsheim sind die Termine aktuell alle vergeben. Kinder von fünf bis elf Jahren erhalten in den Impfstützpunkten in speziellen kindgerecht gestalteten Impfbereichen zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen mit einer angepassten, geringeren Dosierung des Biontech-Impfstoffs.

Für Erwachsene sind laut Landkreis in vielen Impfstützpunkten noch zahlreiche Termine verfügbar - alleine in PHV sind es über 2500 Termine, die von Samstag, 1., bis Sonntag, 9. Januar, noch gebucht werden können. Der Direktlink für die Online-Buchung von Terminen für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen von Erwachsenen ist derselbe. Zudem ist die Terminbuchung telefonisch bei der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes (06221/522-1881 - unter der Woche erreichbar von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr) möglich.

Eine Neuerung, die ab sofort für alle Impfstützpunkte sowie DIA-Standorte gilt und sich aus der neuen Corona-Verordnung des Landes ergibt, ist die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske oder vergleichbarer Maske - beispielsweise KN95-/N95-/KF94-/KF95-Masken.