Oftersheim. Auf dem Vereinsgelände des Hundesportvereins können Hundebesitzer ihre Vierbeiner am Samstag, 19. März, ab 15 Uhr impfen lassen. Eine Liste, in die sich die Interessierten eintragen können, liegt auf der Terrasse aus. Das schreiben die Verantwortlichen des Hundesportvereins. Um besser planen zu können, wird darum gebeten, sich bei Interesse in die ausgelegte Liste einzutragen.

