In 70 Städten zugleich

Oftersheim. Von Kiel bis Kempten, von Duisburg bis Dresden, von Oldenburg bis Oftersheim – überall finden an diesem Dienstag, 8. November, um 20.30 Uhr Gutenachtläufe statt. Mittlerweile treffen sich darüber hinaus auch in Dänemark, der Schweiz, Österreich und Spanien Menschen, um in jeder Vollmondnacht gemeinsam zu laufen.

Der Gutenachtlauf, dessen 94. Auflage steigt, ist der größte Lauftreff Deutschlands und wird gleichzeitig in rund 70 Städten ausgerichtet. Der Gutenachtlauf ist seit 2015 Bestandteil von „Laufen gegen Leiden“. Man läuft also stets für den Tierschutz – und gegen deren unnötiges Leid. In „Ofdasche“ trommelt Patrick Alberti (43) einmal im Monat Laufinteressierte zusammen. Alberti sitzt für die Grünen im Oftersheimer Gemeinderat und gehört zum Vorstand des Kreisverbands Kurpfalz-Hardt.

Seit August 2020 ist auch Oftersheim regelmäßig am Start. Los geht’s immer um 20.30 Uhr im Gemeindepark. Zum Mitlaufen sind alle eingeladen, die Spaß am Bewegen haben. Die Geschwindigkeit richtet sich nach den Gruppenteilnehmern. „Wir laufen ungefähr eine Stunde durch die wunderschöne Dünenlandschaft und am Wald entlang. Und wir laufen so, dass alle mithalten können“, erklärt Patrick Alberti, „denn schließlich ist das ein Lauftreff und kein Wettkampf. Es soll einfach Spaß machen!“

Anmeldung nicht nötig

Gelaufen wird bei – fast – jedem Wetter. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, die Teilnahme geschieht in Eigenverantwortung.

Jeder Läufer wird gebeten, vor Ort einen Euro pro Lauf an den gemeinnützigen Verein „Laufen gegen Leiden e.V.“ zu spenden. Die gesammelten Gelder kommen zu hundert Prozent Tierschutzeinrichtungen zugute. Übrigens: „Laufen gegen Leiden“ ist Deutschlands erster veganer Sportverein, verfügt derzeit über rund 400 Mitglieder und verbindet Laufsport mit sozialem Engagement. Um mitzumachen, muss man freilich nicht vegan leben.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.laufengegenleiden.de/gutenachtlauf