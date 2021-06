In den Startlöchern

Das Leben soll wieder Fahrt aufnehmen. Lange haben wir verzichtet – unter anderem auch auf Sportveranstaltungen. Der TSV gibt am Sonntag eine kleine Kostprobe. Langsam kämpfen wir uns zurück in die Normalität. Bald könnte es mehr davon geben – aber nur, wenn es auch Zuschauer gibt, die sich dafür interessieren.

AdUnit urban-intext1

Deshalb wünschen sich viele Vereinsmitglieder nun die Unterstützung der Mitmenschen. Raus aus der Wohnung und rein ins sportliche Vergnügen.

Und so ein Wettbewerb kann ja auch motivieren, selbst ein bisschen aktiver zu werden. Auch Dirk Oswald hat nur sich selbst als Gegner. Er misst sich an seiner Ausdauer und der Zeit – das könnte also jeder Zuschauer nachmachen. Es muss ja nicht gleich eine Marathondistanz sein, ein paar Runden im Wald tun es ja auch. Den Körper würde es aber mit Sicherheit aufwecken, der könnte in den vergangenen Monaten nämlich in einer Art Tiefschlaf gefallen sein.

Es braucht sicher seine Zeit, bis Körper und Geist solche Veranstaltungen wieder als alltäglich abgespeichert haben. Selbstverständlich wird es nach all den Monaten des Verzichts vermutlich nicht werden. Aber das ist ja gar nicht mal so schlecht.

AdUnit urban-intext2