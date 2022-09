In der Natur Kraft tanken – Heute Waldbaden-Kurs in Oftersheim

Oftersheim. In der Natur Kraft tanken geht besonders gut beim Waldbaden. Die Volkshochschule Schwetzingen bietet mit dem Seniorenbüro Oftersheim am Mittwoch, 14. September, 14 bis 15.30 Uhr, einen Kurs an. Das Besondere: Waldbaden geht auch mit Rollstuhl oder Rollator.

Die Teilnehmer werden im Hardtwald mit Gundula Sprenger und Trainerin Shinrin Yoku ihr Wohlbefinden bei Übungen stärken. Der Aufenthalt im Wald hat positive Einflüsse auf die Gesundheit und regt die Abwehrkräfte an, beides wissenschaftlich nachweisbar. Ein Gedicht und Ausführungen zur Landschaftskultur runden den kostenlosen Ausflug ab. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung unter der Nummer 06202/2 09 50 mitgeteilt.