In Infrastruktur investieren

Oftersheim. Die Freien Demokraten setzen sich für höhere Freibeträge für die Verschenkung oder Vererbung von Immobilien ein. „Es macht schon Sinn, wenn die Freibeträge von 400 000 auf 500 000 Euro bei Kindern erhöht werden“, sagte der FDP-Landtagsabgeordnete Christian Jung bei einer Veranstaltung der Ortsverbände Oftersheim, Ketsch, Hockenheim, Schwetzingen und Plankstadt im „Schützenhaus“.

Da die Erbschafts- und Schenkungssteuer komplett den Bundesländern zustehe, sollte nach Meinung der Liberalen die Initiative dazu von den Bundesländern kommen. „Grüne und besonders die CDU haben zu diesem Thema in Baden-Württemberg bisher keine Initiative gezeigt – besonders nach den noch unter CSU-Innenminister Horst Seehofer und der schwarz-roten Bundesregierung unter Angela Merkel beschlossenen Neubewertung von Immobilien im Jahressteuergesetz. Die Anhebung der Freibeträge ist aber deshalb wichtig, damit viele Erben die Immobilien überhaupt halten und Wohnraum für andere zur Verfügung stellen können“, sagte Jung. Auch in Baden-Württemberg oder Nordbaden seien die Verkaufspreise für Immobilien in den vergangenen Jahren stark gestiegen, weshalb infolgedessen eine Anhebung der Freibeträge sinnvoll sei.

Der FDP-Landtagsabgeordneter Christian Jung ist zu Gast in Oftersheim. © FDP

Die FDP in Baden-Württemberg setze sich außerdem dafür ein, dass vor allem für den Südwesten eine durchdachte und unideologische Energiepolitik und Planung vollzogen werde. „Im Entwurf unseres Leitantrags für den Landesparteitag am 5. Januar in Stuttgart fordern wir, die drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke Neckarwestheim 2 bei Heilbronn, Isar 2 bei Landshut und Emsland über den 16. April 2023 hinaus laufen zu lassen und prophylaktisch außerdem neue Brennstäbe zu kaufen“, sagte Christian Jung weiter. Damit Deutschland und Baden-Württemberg auch danach jederzeit in der Lage sei, schnell und entschlossen auf eine mögliche Strommangellage zu reagieren, „müssen alle Erzeugungspotenziale erhalten bleiben“.

Die Verkehrspolitik des Grünen-Verkehrsministers Winfried Hermann werde fortgeführt. „Die grün-schwarze Landesregierung hat beispielsweise für den Unterhalt und die Pflege der Landesstraßen und dazugehörigen Brücken und Stützbauwerke im geplanten Doppelhaushalt nicht die Mittel erhöht, obwohl wir mindestens 100 Millionen Euro pro Jahr alleine hierfür bräuchten. Die Infrastruktur des Landes wird weiter verfallen, was sich später dann bitter rächen könnte“, sagte Jung als verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion. Die Liberalen im Landtag setzten sich zudem für ein neues Landtagswahlrecht mit deutlich weniger Wahlkreisen ein, um die Sollgröße von 120 Abgeordneten nicht zu überschreiten. Durch das von Grünen, CDU und SPD verabschiedete Wahlrecht bestehe aber die Gefahr, dass es 2026 deutlich mehr als 200 Landtagsabgeordnete gebe. zg