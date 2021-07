In Oftersheim: Auto beschädigt und weitergefahren

Oftersheim. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch zwischen 8.50 und 12.45 Uhr in der Mannheimer Straße in Oftersheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem gelben Fahrzeug einen auf Höhe der Hausnummer 65 geparkten VW und entfernte sich anschließend einfach von der Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund3500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

