In Oftersheim gibt's Bücher über den Fahrstuhl

Oftersheim. Die Gemeindebücherei ist wegen Corona seit 29. November geschlossen. Das Büchereiteam bietet jedoch erneut seinen kontaktlosen Abholservice per Fahrstuhl an. Die innovative Lösung ermöglicht es Lesern, zunächst online im Medienangebot der Bücherei zu stöbern, sich anschließend das gewünschte Medium unter Telefon 06202-597155 oder per E-Mail an buecherei@oftersheim.de reservieren zu lassen und es später abzuholen. Maximal sechs Medien können auf einmal ausgesucht werden. Die Übergabe erfolgt am Fahrstuhl der Bücherei, bei der geklingelt werden muss. Die Rückgabe der Medien ist auch ohne Termin zu den aktuellen, eingeschränkten Öffnungszeiten der Bücherei montags, mittwochs und donnerstags, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, sowie freitags von 10 bis 12 Uhr möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Gerne stellen wir auch Überraschungspakete mit Bilderbüchern, Kinderbüchern oder Romanen nach den Vorgaben der Leser zusammen“, bietet Katja Klein-Gaa, die Leiterin der Einrichtung, an.

Momentan können keine Neuanmeldungen bearbeitet werden, allerdings ist die Mahnroutine ausgesetzt. Die üblichen Ausleihbeschränkungen gelten weiterhin. „Diese Regelungen sind befristet und werden an die aktuelle Situation angepasst“, betont das Team.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bücherei Zeitschriften jetzt vorbestellen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Mitmachaktion Oftersheimer können Fotos für Kalender einreichen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Corona-Regelungen 3G-Regel: Oftersheimer Bücherei ohne Termin besuchen Mehr erfahren

Vom 21. Dezember bis 9. Januar hat die Bücherei geschlossen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2