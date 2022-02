Standesamt - In der Gemeinde haben sich zwei Brautpaare am besonderen Datum – 22.02.2022 – das Jawort gegeben / Anfragen für diesen Tag halten sich in Grenzen In Oftersheim haben zwei Paare das besondere Datum genutzt

2 Bilder Kollegen von der Polizei und dem Blue Knights Chapter 42 sind samt Motorrädern vorbeigekommen, um dem Brautpaar Sandra und Martin Jost zu gratulieren. © Gemeinde