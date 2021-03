Oftersheim. Das Josefshaus in der Bismarckstraße ist in der vergangenen Woche kurzfristig in ein kommunales Testzentrum umgewandelt worden. Zuerst konnten sich Wahlhelfer im Vorfeld der Landtagswahl auf eine Infektion mit Covid-19 testen lassen. Danach hatten alle Bürger aus Oftersheim die Möglichkeit, einen kostenlosen Test pro Woche in Anspruch zu nehmen. Das Angebot wurde gut angenommen.

Die Testzeiten wurden jetzt ausgeweitet, weil sich auch Apotheken und Ärzte bereiterklärten, ebenfalls Testungen anzubieten. Die Verwaltung teilt mit, dass für die Zeiten, die die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz anbietet, weiterhin eine Anmeldung möglich ist: täglich von 8.30 bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 06202/59 71 14 oder 06202/59 71 15.

Mit und ohne Anmeldung

Die Testzeiten mit Anmeldung sind am Montag, 22. März, 17.30 bis 20 Uhr, am Samstag, 27. März, von 9 bis 16 Uhr, am Montag, 29. März, von 17.30 bis 20 Uhr und am Mittwoch, 31. März, von 17.30 bis 20 Uhr.

Anmeldungen für die weiteren Testzeiten sind nicht nötig. Diese sind – ebenfalls im Josefshaus – am Montag, 22. März, 12.30 bis 14 Uhr, am Dienstag, 23. März, 9 bis 11 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr, am Mittwoch, 24. März, 9 bis 11 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr, am Donnerstag, 25. März, 9 bis 11 Uhr und 12.30 bis 14 Uhr und am Freitag, 26. März, 17 bis 19 Uhr. zg