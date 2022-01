Infoabend zur Bahnstrecke Mannheim-Karlsruhe

Oftersheim/Region. Die DB Netze lädt am Montag, 17. Januar, zu einem Informationsabend zum Bahnprojekt Mannheim-Karlsruhe ein. Die Veranstaltung findet von 18 bis 20 Uhr virtuell als Microsoft-Teams-Liveereignis statt.

„Transparenz ist uns beim Bahnprojekt Mannheim-Karlsruhe sehr wichtig“, schreibt die DB Netze auf ihrer Homepage. „Deshalb nehmen wir Sie in verschiedenen Veranstaltungen mit auf den Weg.“ Informiert werden soll über den aktuellen Stand des Bahnprojektes. „Mit der Veranstaltung möchten wir Sie über Hintergründe, Ziele und Methoden informieren sowie den aktuellen Stand der Linienkorridore vorstellen. Schalten Sie sich über den Veranstaltungslink zu, stellen Sie online Ihre Fragen und erfahren Sie, wie es mit dem Schienennetz zwischen Mannheim und Karlsruhe weitergeht.“

Im Livestream Fragen stellen

Der Zugangslink wird am Tag der Veranstaltung auf www.mannheim-karlsruhe.de/oeffentliche-veranstaltungen veröffentlicht. Um 18 Uhr startet der Live-Stream dann automatisch. Teilnehmer haben dabei die Möglichkeit, Fragen schriftlich während des Streams an die Referenten zu schicken. Eine Kamera oder Mikrofon am Computer werden nicht benötigt. Bei technischen Schwierigkeiten wird ein Support unter Telefon 06251/8 26 31 44 bereitstehen. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.mannheim-karlsruhe.de

