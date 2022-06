Die Experten sind überzeugt, dass Geothermie ein probates Mittel ist, um mittelfristig Fernwärmesysteme in Städten, Gemeinden und in der gesamten Region mit grüner Wärme zu versorgen. Auch Oftersheim zählt zur Joint-Venture-Initiative „GeoHardt“. An diesem Dienstag, 28. Juni, wird ab 18 Uhr bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung im Großen Saal des Rettungszentrums der aktuelle Projektstand

...