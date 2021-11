Oftersheim. Das Rathaus in Oftersheims hat wegen der aktuellen Situation die Regeln für Besucher verschärft. Bürger können das Verwaltungsgebäude nur noch mit 3G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet) betreten. Das schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Der Impfnachweis kann in Kombination von Impf- und Personalausweis oder digital über Apps auf dem Handy, der Genesenennachweis ebenso digital oder in Papierform.

