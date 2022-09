Installation von Elektrotechnik

Oftersheim. Umfangreiche Bauarbeiten an der Friedrich-Ebert-Grundschule: Während sich Schüler und Lehrer in den Ferien erholen, nutzt die Gemeindeverwaltung die Zeit, um Bau- und Sanierungsarbeiten voranzubringen. An der Friedrich-Ebert-Grundschule werden elektrotechnische Anlagen im Rahmen der EDV-Sanierung verbaut.

Alle Klassenräume werden mit sogenannten „Access-Points“ ausgestattet, damit Lehrer und Schüler künftig zuverlässig mit Wlan arbeiten können. Außerdem werden in einigen Schulzimmern neue Böden verlegt. Bürgermeister Jens Geiß hat sich in dieser Woche ausführlich über den Fortgang der Bauarbeiten informiert.

„Die Arbeiten haben zu Anfang der Ferien begonnen und sollen mit Ende der Ferien abgeschlossen sein“, sagt Ortsbaumeister Ernst Meißner auf Nachfrage, in welchem Zeithorizont denn die diversen Baumaßnahmen durchgeführt werden würden. Ferner weist der Experte von der Gemeindeverwaltung darauf hin, dass die Auftragssumme für die Elektroinstallation bei rund 115 000 Euro liege.

Die „Access-Points“ seien allen zugänglich. „In allen Klassenzimmern, der Schulverwaltung und dem Lehrerzimmer“, präzisiert Meißner. Inzwischen ist der Boden bereits in vier Räumen der Friedrich-Ebert-Grundschule fertiggestellt – Kostenpunkt 15 000 Euro, wie Ernst Meißner vom Bauamt abschließend konstatiert. zg/red