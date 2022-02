Interkulturellengagieren

Oftersheim/Kreis. Der Rhein-Neckar-Kreis sucht aktuell interkulturelle Elternmentoren. Mit einigen Kommunen im Kreis hat das Landratsamt 2021 sein großes Projekt „Zusammenhalt(-en) bilden!“ gestartet. Ziel ist es, Menschen mit Migrationshintergrund in ihrer Elternrolle zu stärken und sie zu befähigen, ihre Kinder im baden-württembergischen Bildungssystem selbstständig zu unterstützen. Hierbei helfen die ausgebildeten Elternmentoren. Auch Oftersheim beteiligt sich – Integrationsbeauftragte Britta Josupeit ist Ansprechpartnerin in der Gemeindeverwaltung.

Menschen mit sprachlichen und kulturellen Kompetenzen können Eltern mit Migrationshintergrund stärken, damit sie ihre Kinder in Kindergärten und -tagesstätten sowie in der Schule bestmöglich begleiten können. Die Elternstiftung Baden-Württemberg bietet in Kooperation mit dem Kreis die nächste Qualifizierungsrunde im März und April an, in der sich Interessierte zu interkulturellen Elternmentoren ausbilden lassen können.

Hilfe in facettenreicher Weise

In den Workshops werden die Teilnehmer auf ihre zukünftigen Aufgaben als ehrenamtliche Unterstützer vorbereitet. Ihnen werden Wissen und Fähigkeiten vermittelt, um sich für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Familien und Schulen, Kindertagesstätten und Vereinen einzusetzen.

Neben Oftersheim nehmen auch Eberbach, Edingen-Neckarhausen, Hemsbach, Ladenburg, Malsch, Mühlhausen, Neckargemünd, Rauenberg, Schönbrunn und Wiesloch an den Schulungen teil. zg/mgw

Info: Weitere Infos gibt es im Integrationsbüro unter Telefon 06202/59 71 12 oder per E-Mail an integration@oftersheim.de