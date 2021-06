Inzidenz im Kreis liegt bei 21,3

Oftersheim/Region. Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung sind – Stand Dienstag, 8. Juni – 60 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die höchste Zahl vermeldet die Stadt Hockenheim mit 21 aktiven Fällen, Schwetzingen und Oftersheim liegen mit je neun dahinter. In Ketsch gibt es momentan nur eine infizierte Person, Reilingen ist immer noch Corona-frei.

Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis bei 21,3 und ist somit im Vergleich zum Vortagswert (19,3) leicht angestiegen. Seit Beginn der Pandemie hat es im Kreis 22 308 Fälle gegeben, seit dem Vortag haben sich insgesamt 20 Menschen neu infiziert – zehn mehr als am Tag zuvor. Somit sind im gesamten Rhein-Neckar-Kreis 204 aktive Fälle bekannt. 21 682 Menschen sind genesen, seit Ausbruch der Pandemie 422 Personen am oder mit dem Coronavirus verstorben.

Keine Beatmung notwendig

In der Schwetzinger GRN-Klinik sind – Stand Dienstag – drei Infizierte, eine Kontaktperson und ein Verdachtsfall auf der Isolierstation. Auf der Intensivstation befindet sich ein bestätigter Fall, allerdings muss die Person nicht beatmet werden.

In der Stadt Heidelberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag um 2,5 auf 9,9 gefallen. Es gab keine Neuinfektionen, die aktiven Fälle im Stadtkreis belaufen sich somit am Dienstag auf 35. Wie auch im Rhein-Neckar-Kreis sind seit dem Vortag keine Menschen an oder mit dem Virus verstorben.

Mannheim vermeldet am Dienstag nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts eine Sieben-Tage-Inzidenz von 23,2. Ähnlich wie im Rhein-Neckar-Kreis ist die Zahl hier nur leicht gestiegen. lh