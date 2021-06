Inzidenz im Kreis liegt bei 7,8

Region. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis ist erneut gefallen, um 2,4 auf einen Wert von 7,8. Im gesamten Kreis haben sich sieben Menschen neu infiziert, drei mehr als am Tag zuvor. Aktuell sind im Kreis 97 aktive Fälle bekannt, 24 weniger als am Vortag (Stand 24. Juni).

Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung sind am Donnerstag noch 25 Menschen mit dem Virus infiziert. Eppelheim und Brühl vermelden mit je sieben Fällen die Höchstwerte, dahinter liegt Schwetzingen mit sechs. In Ketsch sind zwei aktive Fälle bekannt, in Plankstadt, Hockenheim und Neulußheim nur jeweils einer. Die womöglich beste Nachricht: Neben Reilingen sind Stand Donnerstag auch Oftersheim und Altlußheim ganz Corona frei.

In der Schwetzinger GRN-Klinik sind am Donnerstag zwei Verdachtsfälle auf der Isolierstation. Weder dort noch auf der Intensivstation gibt es bestätigte Corona-Infektionen.

Auch in Heidelberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag gesunken und liegt am Donnerstag bei 9,3. Dort gibt es aktuell 25 aktive Fälle zu verzeichnen. Weder im Kreis noch in Heidelberg sind weitere Menschen an oder mit dem Virus verstorben. lh/caz

