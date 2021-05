Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis erstmals seit April unter 100

Oftersheim/Region. Es ist eine Nachricht, die womöglich im Laufe der nächsten Woche Lockerungen der Corona-Maßnahmen nach sich ziehen könnte: Zum ersten Mal seit über einem Monat liegt der Inzidenzwert im Rhein-Neckar-Kreis unter 100 – um genau zu sein bei 99,2, was einem Minus von 6,9 zum Vortag entspricht (Stand 11. Mai).

Damit es aber tatsächlich Lockerungen geben könnte, wie beispielsweise ein Ende der nächtlichen Ausgangssperre, müsste der Wert allerdings fünf Werktage in Folge 100 unterschreiten. Der bevorstehende Feiertag würde also nicht mitzählen.

Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung vermeldet auch weiterhin die Stadt Hockenheim die meisten Fälle, zurzeit sind es 69. Dahinter liegen Schwetzingen und Brühl mit jeweils 28 aktiven Fällen. In Oftersheim gibt es momentan 20 Menschen, die positiv auf das Virus getestet worden sind. Die niedrigsten Werte vermelden Altlußheim mit zwölf und Reilingen mit gerade mal sechs aktiven Fällen. Allerdings sind seit dem Vortag vier Menschen im Rhein-Neckar-Kreis am Coronavirus verstorben.

So sieht’s im Umland aus

Was das direkte Umland angeht, so vermeldet Heidelberg einen in etwa gleichbleibenden Wert. Stand 11. Mai beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 66,9 und ist damit im Vergleich zum Vortag marginal gesunken. Schon seit Ende April meldet die Stadt regelmäßig Werte von etwa 60, jeweils mit kleinen Schwankungen in die eine oder andere Richtung.

Auch in Speyer sieht es aus, als würden die Zahlen allmählich sinken. Noch vor wenigen Tagen vermeldete die Stadt auf der anderen Rheinseite einen Inzidenzwert von mehr als 200, doch seitdem geht es stetig abwärts. Momentan liegt der Wert mit 138,4 (Quelle: Robert-Koch-Institut) sogar unter dem Wert von 150, der für einige Regelungen der sogenannten Bundes-Notbremse maßgeblich ist. lh