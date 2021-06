Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis sinkt leicht auf 24,8

Region. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis ist im Vergleich zum Vortag erneut leicht gesunken - um einen Wert von 0,9 auf 24,8 (Stand: 1. Juni). Momentan sind im Kreis 286 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, seit dem Vortag wurden neun neue Infektionen registriert.

Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung gibt es zurzeit 98 aktive Fälle. Davon entfallen 31 auf Hockenheim und 21 auf Schwetzingen. In Neulußheim sind momentan 14 Menschen mit dem Virus infiziert, in Oftersheim 11, Brühl liegt mit einem Wert von 10 knapp dahinter. Niedrigere Zahlen vermelden Plankstadt mit 2 sowie Ketsch und Reilingen mit jeweils einem Fall. Altlußheim ist nach jetzigem Stand vollkommen frei von Corona.

Wie das Landratsamt am Dienstag bekannt gab, lag der Inzidenzwert des Rhein-Neckar-Kreises an 14 aufeinanderfolgenden Tagen seit dem ersten Öffnungsschritt unter 100 bei einer sinkenden Tendenz. Das bedeutet, dass ab Mittwoch der zweite Öffnungsschritt des Landes in Kraft tritt. In Heidelberg ist das bereits seit dem vergangenen Wochenende der Fall.

Konkret heißt das, dass gastronomische Einrichtungen nun eine Stunde länger öffnen dürfen als zuvor, nämlich bis 22 Uhr. Außerdem können Messen, Ausstellungen und Kongresse stattfinden. Einen großen Unterschied macht der Öffnungsschritt für Kulturveranstaltungen: Diese sind nun auch drinnen mit bis zu 100 Teilnehmern wieder erlaubt, draußen sogar mit 250 Besuchern.

Kontaktarmer Amateur- und Freizeitsport ist in Außen- und Innenbereichen ebenfalls gestattet. Auch Schwimmbäder können in diesem neuen Öffnungsschritt ihre Innenbereiche öffnen, das gilt auch für Wellness-Bereiche und Saunen - auch für solche, die zu Beherbergungsbetrieben gehören.

Lehrveranstaltungen in Hochschulen und Akademien sind nun mit bis zu 100 Teilnehmern in geschlossenen Räumen erlaubt. Bei Musik- oder Kunstschulen, beispielsweise auch Tanz- und Ballettschulen, ist Unterricht mit bis zu 20 Schülern gestattet. Außerdem ist bei religiösen Veranstaltungen jetzt wieder Gemeindegesang erlaubt.

Unmut wegen Testpflicht

Der Südbadische Fußballverband (SBFV), der Württembergische Fußballverband (WFV) sowie der Badische Fußballverband (BFV) haben sich derweilen an die Politik gewandt, da sie Unstimmigkeiten bei der Testpflicht für den Jugendsport sehen. Das Problem wähnen die Verbände in dem Umstand, dass während die Bundes-Notbremse bei einer Inzidenz von über 100 galt, dass Kinder bis 13 Jahre in Fünfergruppen Sport treiben durften - ohne Test. Mit Erreichen der Öffnungsstufe 1 des Landes jedoch sieht die Situation so aus, dass Testnachweise für Kinder unter 14 Jahre erforderlich sind, auch in Kleingruppen. Die Verbände bemängeln nun, dass eine Verordnung, die eigentlich Lockerungen bringen sollte, in diesem Fall stattdessen für eine Verschärfung der Regeln gesorgt hat.

