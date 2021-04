Inzidenz stagniert im Kreis

Oftersheim/Regio. Baden-Württemberg will - anders als das Nachbarland Bayern - zunächst an der Priorisierung bei den Impfungen gegen Corona festhalten. „Bei uns gehen die Menschen mit besonderem Schutzbedürfnis weiter vor“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Freitag gegenüber der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.

Es sei wichtig, die geweckten Erwartungen erfüllen zu können. „Mich wundert die bayerische Ankündigung etwas, weil auch das Nachbarland für Mai und Juni noch keine konkreten Lieferzusagen hat - genauso wenig wie Baden-Württemberg und die anderen Länder sie haben.“ Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte am Dienstag erklärt, der Freistaat wolle sich spätestens Ende Mai von der Impfpriorisierung lösen.

Stagnation im Rhein-Neckar-Kreis

Währenddessen stagniert die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis bei 130,2 (Stand: 16. April), in der benachbarten Stadt Heidelberg steigt sie minimal um 0,6 auf 73,1 und liegt damit immer noch deutlich unter der 100er-Marke.

Zahlen, von denen Mannheim mit 172,5 noch ganz weit entfernt ist. Ein Blick über die Rheingrenze zeigt dort noch einmal eine deutlich verschärfte Situation in der Stadt Ludwigshafen (253,7). Auch in Speyer (168,1) ist keine wesentliche Verbesserung in Sicht. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt die Inzidenz bei 130.

Derweil sind 18,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts vom 16. April hervor (Stand: 8 Uhr). Die zweite Spritze und damit vollständigen Impfschutz haben laut der Statistik bislang 6,4 Prozent der Menschen bekommen.

Im Kreis wurden über 17 7 000 Impfdosen verabreicht (121 458 Personen haben ihre Erstimpfung erhalten sowie 55 569 ihre Zweitimpfung.

