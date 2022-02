Inzidenz steigt stark – auf 1501

Oftersheim/Kreis. Die Corona-Zahlen klettern aktuell weiter in die Höhe. Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung sind aktuell 1609 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In Oftersheim sind 149 Bürger betroffen. Hockenheim hat mit 285 aktiven Fällen den Höchstwert vor Eppelheim (250) und Schwetzingen (244). Die wenigsten Fälle gibt es derzeit in Altlußheim (69), Reilingen (96), Neulußheim (107) und Plankstadt (111).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rhein-Neckar-Kreis sind 7158 Menschen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1501 – sie ist im Vergleich zum Vortag um 164,5 gestiegen. 1879 Personen haben sich neu infiziert – somit sind seit Beginn der Pandemie 69 407 Fälle im Kreis bekannt. 61 680 Erkrankte sind wieder genesen. Das Landratsamt meldet außerdem 569 Verstorbene in Zusammenhang mit dem Virus im Kreis. Seit dem Vortag sind sechs Todesfälle dazugekommen – dabei handelt es sich um vier Nachmeldungen vom Oktober. Verstorben ist ein Mann zwischen 60 und 70 Jahre sowie ein weiterer zwischen 70 und 80 Jahre. Zwei Frauen zwischen 80 und 90 Jahren sowie eine über 90-Jährige sind ebenfalls verstorben.

Die GRN-Klinik Schwetzingen meldet nach aktuellem Stand 16 Covid-Patienten auf der Isolierstation und keinen Fall auf der Intensivstation. Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind momentan 284 (-3) Covid-Fälle in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 141 (49,6 Prozent) invasiv beatmet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – bezogen auf 100 000 Einwohner in Baden-Württemberg – liegt im Landes-Durchschnitt bei 7,2 (+0,5). vas/nina