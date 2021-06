Inzidenzwert im Kreis sinkt leicht

Oftersheim/Region. Im Vergleich zum Vortag ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis um 0,7 auf 11,9 gesunken. Es sind momentan 118 aktive Fälle bekannt, das sind elf weniger als noch am Tag zuvor. Es haben sich vier Menschen neu infiziert, drei weniger als im Vergleich zum Vortag (Stand: 22. Juni).

Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung sind am Dienstag noch 28 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Eppelheim vermeldet mit sieben die meisten aktiven Fälle, dahinter liegen Schwetzingen und Brühl mit jeweils sechs. In Ketsch, Hockenheim und Altlußheim sind jeweils zwei aktive Fälle bekannt, in Oftersheim, Plankstadt und Neulußheim sogar nur je einer. In Reilingen ist aktuell niemand mit dem Coronavirus infiziert. In der Schwetzinger GRN-Klinik gibt es momentan weder Verdachtsfälle, noch bestätigte Fälle von Covid-19.

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises gab am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt, dass die sogenannte Corona-Hotline, also das Infotelefon des Gesundheitsamts im Kreis, ab sofort nur noch von Montag bis Samstag erreichbar ist und nicht wie zuvor auch am Sonntag. An den Uhrzeiten, zu denen man die Hotline erreichen kann, ändert sich jedoch nichts: werktags von 7.30 bis 16 Uhr und an Samstagen von 10 bis 14 Uhr.

Grund für die verkürzten Zeiten seien die sinkenden Fallzahlen und die damit einhergehende geringere Anrufdichte. In der Hochphase der Pandemie sei das Infotelefon stark frequentiert worden, teilte das Landratsamt mit. So seien seit dessen Einrichtung 150 000 Anrufe bearbeitet worden, in letzter Zeit sei aber besonders an Wochenenden die Zahl der Anrufe stark gesunken. Die Nummer des Infotelefons lautet 06221/5 22 18 81.

Das Angebot richtet sich an Menschen im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg, die befürchten, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Über die Hotline kann abgeklärt werden, ob ein PCR-Test sinnvoll ist. Wer die entsprechenden Symptome aufweist, kann über das Infotelefon in einem Gespräch feststellen lassen, ob die Voraussetzungen für eine Testung erfüllt sind und anschließend einen Code und einen Termin bekommen. zg/lh