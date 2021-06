Inzidenzwert im Rhein-Neckar-Kreis liegt bei 19

Oftersheim/Region. Nach dem konstanten Abwärtstrend der vergangenen Zeit ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis im Vergleich zum Vortag wieder ganz leicht gestiegen – aber nur um 0,7 auf 19,3 (Stand: 7. Juni). Es wurden zehn Neuinfektionen gemeldet. Aber dafür gelten auch 24 Menschen mehr im Vergleich zum Sonntag als genesen. Die Zahl der Gesamtfälle seit Beginn der Corona-Pandemie beläuft sich auf 22 288.

AdUnit urban-intext1

Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung gibt es momentan 58 aktive Fälle. Davon entfallen 22 auf Hockenheim und zehn auf Oftersheim. Knapp dahinter liegt Schwetzingen, wo es neun positiv auf das Coronavirus getestete Personen gibt.

Reilingen ohne Infektionen

In den anderen Kommunen liegen die Zahlen deutlich darunter: So vermelden zum Beispiel Plankstadt und Eppelheim jeweils drei aktive Fälle, Ketsch und Altlußheim sogar nur je einen. In Reilingen gibt es nach jetzigem Stand überhaupt keine positiv getesteten Personen.

Lage entspannt sich

Auch in der näheren Umgebung scheint sich die Lage zu entspannen. In Heidelberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 12,4, im Vergleich zum Vortag ist das ein Anstieg um 1,9. Es gab vier Neuinfektionen und 39 aktive Fälle.

AdUnit urban-intext2

Mannheim vermeldet am Montag nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts einen Inzidenzwert von 21,6. In Speyer liegt der Wert am Montag bei 45,5 und somit knapp unter dem Wert des Vortags, allerdings höher als noch in der Vorwoche.

In der Schwetzinger GRN-Klinik sind – Stand Montag, 7. Juni – vier Personen wegen Covid-19 auf der Isolierstation, des Weiteren befindet sich ein aktiver Fall auf der Intensivstation, allerdings muss der Patient nicht beatmet werden. lh

AdUnit urban-intext3