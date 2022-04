Irene Gieser bleibt an Spitze der Oftersheimer Landfrauen

Oftersheim. Die Vorstandschaft des Landfrauenvereins hatte nach langer Corona-Pause zu Kaffee und Kuchen in den Gemeindesaal eingeladen. An österlich gedeckten Tischen freuten sich viele Mitglieder auf ein Wiedersehen. Die Vorsitzende Irene Gieser begrüßte zur Versammlung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ihren Tätigkeitsbericht konnte Gieser schnell vortragen, da nur wenige Tätigkeiten aufgrund der Pandemie stattgefunden hatten. Es schloss sich der Kassenbericht von Gisela Deinert an. Ihr wurde von den Kassenprüferinnen Lore Kircher und Sigrid Wiegand eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Somit konnte die gesamte Vorstandschaft einstimmig entlastet werden. In diesem Jahr standen ferner Wahlen für eine neue Vorstandschaft an. Es war vorauszusehen, dass die alte Vorstandschaft auch die nächsten drei Jahre die neue sein würde.

Als neue Beisitzerin schloss sich Sigrid Wiegand dem Kreis der Vorstandschaft an. Anschließend fand eine stattliche Anzahl von Ehrungen langjähriger Mitglieder statt, wobei Ilse Wöllner, Elisabeth Mergenthaler und Ruth Kobbert nicht mit aufs Foto konnten. Alle Geehrten wurden mit Präsenten und guten Wünschen bedacht. Mit der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen endete die Generalversammlung. Der Bürgermeisterkandidat Pascal Seidel nutzt die Gelegenheit, sich vorzustellen und so fand mit ihm eine rege Diskussion über die Zukunft Oftersheims statt. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Landfrauen Irene Gieser ist seit 25 Jahren Vorsitzende Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kreiserntedankfest Landwirte fordern mehr Anerkennung Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Porträt „Wir haben geblickt, dass wir raus müssen“ Mehr erfahren