Oftersheim. Nach gefühlt endloser Corona-Zeit war es nun endlich so weit – die Spielscharen aus Esslingen, Ellwangen, Heidelberg, München, Nürtingen und Oftersheim sahen sich beim Jakobitreffen am Dreisessel endlich wieder. Die Vorfreude auf das Treffen war riesig. Wie „früher“ startete der Sammelbus in Eppelheim mit den Heidelbergern und Oftersheimern und sammelte unterwegs andere Böhmerwäldler ein.

Es ging zeitig nach Passau, da dort im großen Rathaussaal die Verleihung des Kulturpreises der Böhmerwäldler stattfand. Geehrt wurde Dr. Gernot Peter für seine Arbeit im Böhmerwaldmuseum Wien, seine Familienforschung und seine Arbeit für den Heimatkreis Prachatitz. Eigentlich sollte Peter den Preis schon 2021 beim Bundestreffen erhalten. Die Verleihung wurde also nachgeholt und passte gut in den Rahmen des Jakobitreffens. Ebenso nachgeholt wurde ein kleiner Festakt zum 60-jährigen Bestehen der Patenschaft der Böhmerwäldler mit der Stadt Passau, das ebenfalls für 2021 vorgesehen war. Der Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper, die Bundesvorsitzende Birgit Kern und auch der Geehrte selbst hielten Grußworte und Dankesreden, in denen überall Erleichterung zu spüren war. Der ganze Festakt war sehr kurzweilig und wurde von den Spielscharen aus Baden-Württemberg und aus München mit dem Besenbinderlied und „Wonnst durchgehst durch’s Tol“ gesanglich umrahmt. Die „Zwolinge“ Elisabeth und Stefanie Januschko übernahmen den instrumentalen Teil des musikalischen Programms. Anschließend wurde durch die Patenstadt Passau gebummelt.

„Warmtanzen“ am Rathausplatz

Am Rathausplatz trafen sich alle Böhmerwäldler zum gemeinsamen Singen und Tanzen, sehr zur Freude der Urlauber und Städtetouristen. Nach drei Jahren „Abstinenz“ galt es, sich erst einmal wieder „warmzutanzen“. Aber beim Böhmerwaldlandler, der Sternpolka und dem Siebenschritt war dies gar kein Problem. Ebenso klappten die gemeinsamen Lieder „Druntan Steg rinnt da Boch“ und „Auf d’Wulda“ sehr gut.

Nach diesem kleinen Aufritt ging es zurück ins Webinger-Haus, in dem die Ausstellung des Frauenarbeitskreises des DBB und der Buchverkauf „Hoam“ eröffnet wurde – und direkt im Anschluss fand dann die Mahnmalfeier in Lackenhäuser statt. Franz Nodes, der langjährige Schriftführer und Kassier des Vereins der heimattreuen Böhmerwäldler und „Hüter“ des Adolf-Webinger-Hauses, wurde die „Goldene Rose“ verliehen. Dies ist die höchste Auszeichnung, die der Deutsche Böhmerwaldbund vergibt. Und wenn sie einer verdient hat, dann Nodes. Dies ging eindeutig aus der Laudatio hervor. Unter viel Applaus und „Standing Ovations“ nahm Franz Nodes die Auszeichnung gerührt entgegen. Der Verein der heimattreuen Böhmerwäldler verlieh Franz Nodes auch noch gleich die Ehrenmitgliedschaft und so hatte er gleich doppelten Grund zur Freude. Mit zwei weiteren Liedern wurde dieser Ehrungsreigen gebührend umrahmt. Elisabeth Januschko hatte zu einer Vorstandssitzung mit Neuwahlen geladen. Es blieb weitgehend bei der alten Besetzung.

Tags darauf hieß das Ziel erneut Dreisesselparkplatz. Der Böhmerwald und der Dreisessel zeigten sich bei strahlendem Sonnenschein von ihrer besten Seite. Die Bergmesse wurde von Pfarrer Dr. Gerhard Höppler gehalten. Sowohl er als auch die Redner bei der Kundgebung erinnerten an das Leid, dass die Böhmerwäldler bei der Vertreibung erlitten haben. Sie verurteilten deshalb auch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Es dürfe nie wieder solche Ausmaße an Flucht und Vertreibung wie nach 1945 annehmen.

Birgit Kern erinnerte an die ersten Jakobitreffen, die in den 1960er Jahren am Dreisessel stattfanden. Damals gab es noch Sportwettkämpfe, dort wurde gesungen und getanzt. Gesungen wurde auch diesmal – nämlich von den Böhmerwaldspielscharen, die spontan die Lieder „Hoamaterd“ und „Bin da Hulzknecht“ vortrugen. Mit der Nationalhymne, der Bayern-Hymne und dem Böhmerwaldlied endete die Kundgebung und damit der offizielle Teil des Jakobitreffens 2022. zg