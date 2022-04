Oftersheim. „Gemeinsam Radeln für Ofdasche“, heißt das Team, das Bürgermeisterkandidat Pascal Seidel für das Stadtradeln – Oftersheim beteiligt sich vom 8. bis 28. Mai an der Klimaschutzaktion – angemeldet hat. Eine zukunftsfähige Verkehrsentwicklung liege ihm „sehr am Herzen“, schreibt Seidel.

Mit der neu geschaffenen Kategorie „Anzahl der Fahrten“ gebe es die Möglichkeit, Radfahrer in den Fokus zu rücken, die regelmäßig emissionsfrei unterwegs sind und dadurch viel Kohlendioxid einsparen. „Nachhaltige Mobilität hat in diesem Jahr nochmals mehr an Bedeutung gewonnen und das Stadtradeln ist die Chance, bewusst aufs Fahrrad umzusteigen und so viele Radel-Kilometer wie möglich zu sammeln, egal, ob der Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder eine Radtour am Wochenende: Jeder Kilometer zählt für Oftersheimer.“

Online oder per Smartphone können sich Interessierte bei „Gemeinsam Radeln für Ofdasche“ anmelden. Mit einer in der App integrierten Funktion könnten sie zudem Ideen und Anmerkungen zum Radverkehrsnetz abgeben, lädt Seidel dazu ein, Ämtern aus erster Hand Handlungsbedarfe aufzuzeigen.

Info: Weitere Infos gibt es unter www.stadtradeln.de