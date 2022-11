Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Gespräch Jens Rüttinger ist Oftersheims dienstältester Gemeinderat

Nachdem Roland Seidel sich vom Ratstisch verabschiedet hat, ist Rüttinger (SPD) mit 24 Jahren Spitzenreiter. Er spricht darüber, was sich in dieser Zeit in der Lokalpolitik verändert hat.