Jetzt gibt’s mehr Regionales und Bio im Edeka Embach

Oftersheim. Nach der Schranke tauchen die Besucher des frisch umgestalteten Edeka Embach in der Eichendorffstraße 44 in ein Obst- und Gemüsemeer. „Es ist nicht nur größer, sondern auch das Design ist neu – viel Holz erzeugt eine natürliche und ursprüngliche Optik“, erklärt Geschäftsführerin Simone Embach. Außerdem gibt es nun eine größere Auswahl an Regionalem, Saisonalem und Bioprodukten – eine wahre Bioinsel. Um diesen Bereich kümmert sich übrigens der Inhaber Oliver Embach täglich selbst.

Auch im Kassenbereich hat sich einiges getan. Nun gibt es fünf Anlaufstellen für die Kunden und auch eine Infokasse. „Dort werden Fragen beantwortet, aber es gibt beispielsweise auch eine Auswahl an Zigarren“, sagt Prokurist Antonino Di Salvo. Moderne Deckenleuchten erhellen den Abschluss des Einkaufs und verleihen dem Kassenbereich in ein gemütliches Ambiente. Außerdem steht der Schutz der Kassierer und auch der Kunden im Mittelpunkt. „Zwischen den Kassen gibt es jetzt Trennwände und auch die Mitarbeiter sind von Plexiglas umgeben“, erklärt Embach den Versuch, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Der Edeka Markt hat seit Neuestem auch ein flauschiges Aushängeschild. Das Maskottchen „Embär“ läuft einmal am Tag durch jeden Markt, begrüßt die Kunden – und verteilt Süßigkeiten an die Kinder. Bei künftigen Aktionen soll er auch immer mit dabei sein. Aber auch für die Erwachsenen gibt es etwas Neues – das Treuesystem: „Ab einem Einkaufswert von 50 Euro gibt es einen Stempel, wenn der Kunde zehn davon gesammelt hat, bekommt er auf den nächsten Einkauf 25 Euro Rabatt“, erklärt Di Salvo. Damit kann dann zu Hause mit frischen Zutaten regional und saisonal gekocht werden. nina