Jetzt noch Fotos einreichen

Oftersheim. Ein Jahreskalender mit Bildern der Gemeinde, die von den Bürgern aufgenommen wurden: Eine Idee, die aus der Oftersheimer Facebook-Gruppe heraus entstanden ist und auch umgesetzt wurde. „Es wurden immer so schöne Fotos veröffentlicht, dass ich dachte ,Damit muss man doch etwas machen’“, schreibt Daniela Schmitt, die eine Realisierung der Idee initiierte.

„Da ich von Beruf Grafikerin bin, habe ich einfach vorgeschlagen, dass ich aus den Bildern einen Kalender zusammenstelle. Das kam in der Gruppe super an und ich habe dann für 2020 den ersten Tischkalender umgesetzt“, schildert sie heute. Bestellt wurde damals nur über die Facebook-Gruppe und die Ausgabe war mit Genehmigung der Gemeinde im Foyer der Bücherei erhältlich.

„Ein Jahr später haben wir – Holger Pudack und Katharina Seufert, die mich unterstützen, immer bei der Kalenderausgabe mit dabei sind und auch im Hintergrund helfen – das Ganze dann um einen Wandkalender erweitert.“ Die Bestellung war nun auch per E-Mail möglich. Zusätzlich bestellten die Macher des Kalenders eine kleine Zusatzauflage, die auf dem Wochenmarkt angeboten wurde. So konnten auch Bürger den Kalender erwerben, die nicht auf Facebook unterwegs sind.

Original – und ohne Filter

Die Einnahmen aus dem vergangenen Verkauf sollen gespendet werden – an die Jugendfeuerwehr und an das Seniorencafé. Den Spendencharakter soll auch der 2022er Kalender haben. „Wohin ist aber noch offen“, so Daniela Schmitt. Um auch die Oftersheimer außerhalb von Facebook zu erreichen, sollen entsprechende Annoncen geschaltet und der Kalender per Mundpropaganda beworben werden.

Aktuell suchen die Macher des Kalenders noch nach Motiven für die neue Ausgabe und rufen die Bürger auf, bis 31. Oktober Bilder per E-Mail an kalender.oftersheim@gmail.com einzusenden. Vorgaben: Ausschließlich Bilder einreichen, bei denen der Einsender auch der Urheber ist, Fotos als Original und ohne Filter zur Verfügung stellen und nur eine Aufnahme eines Motivs an die Mail anhängen.

Erhältlich sein soll der Kalender für das Jahr 2022 dann in zwei unterschiedlichen Versionen: „Es gibt einen kleinen Tischkalender und einen Wandkalender in der Größe DIN A4“, informiert Daniela Schmitt abschließend. zg/mgw