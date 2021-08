Jürgen Stern tritt nach 19 Jahren ab

Oftersheim. Zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt fand die Mitgliederversammlung des TC Oftersheim für das Geschäftsjahr 2020 statt. Nachdem das Treffen im Februar verschoben werden musste, begrüßte der Vorsitzende Daniel Spear die Mitglieder nun ein halbes Jahr später auf der Terrasse des Clubhauses.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bedingt durch die Corona-Pandemie war 2020 ein besonders herausforderndes Jahr, wie Spear betonte. Anfang des Jahres konnten der Weihnachtsbaumweitwurf und die Mitgliederversammlung noch stattfinden und Mitte Mai die Tennisplätze unter Auflagen geöffnet werden. Alle anderen geplanten Veranstaltungen seien Corona-bedingt abgesagt worden.

Der Vorstand Vorsitzender: Daniel Spear, Stellvertreter: Sarah Fischer und Robert Schade. Jugendwartin: Rebecca Würmser. Geschäftsführer: Marcel Seidel. Technischer Leiter: Andreas Horbach.

Die Medenrunde fand für den TCO nur in sehr eingeschränktem Umfang statt, wie die Sportwarte Daniel Würmser und Ricarda Brück berichteten. Die meisten Mannschaften des Clubs wurden sogar zurückgezogen. Die Herren 30 konnten trotz eigentlich verhängter Aufstiegssperre in die Oberliga aufsteigen. Den ersten Platz in ihren Gruppen belegten zudem auch die Herren 40 und die Damen 2. Für diese beiden Mannschaften war ein Aufstieg aber nicht möglich.

Auch im Nachwuchsbereich gab es einige Herausforderungen zu meistern, wie Jugendwartin Rebecca Würmser aufzeigte. Zwar konnten die Junioren U12 an der Medenrunde teilnehmen, der Wettbewerb der Midcourt-U10-Mannschaft wurde aber nicht ausgetragen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im August bot der TCO für 20 Jugendliche aus der Gemeinde ein Sommerferienprogramm anbieten und für sich und seinen Sport Werbung betreiben.

Finanziell war 2020 ebenfalls herausfordernd, eine Tatsache, die Geschäftsführer Marcel Seidel mit Zahlen belegte. Dennoch konnte der TCO ein kleines Plus erwirtschaften, sodass der Verein die Corona-Pandemie finanziell bislang solide gemeistert hat.

Eine besondere Ehrung nahm Daniel Spear abschließend vor: Jürgen Stern, sein scheidender zweiter Vorsitzender, war 19 Jahre lang in verschiedenen Funktionen Mitglied im Vorstand des TCO. Ein solches Engagement verdiene eine besondere Anerkennung, betonte Spear, und so wurde Stern mit viel Applaus aus seinem Amt verabschiedet. zg