Jugendliche dürfen hier wählen - als Experiment

Oftersheim/Schwetzingen. Unter der Überschrift „Diskutieren, Wählen, Cocktail trinken“ bitten die beiden Jugendzentren „s’Juz“ in Oftersheim und „Go in“ in Schwetzingen an diesem Freitag, 17. September, bei der U-18-Wahl zur Urne. Die Wahl simuliert die Bundestagswahl mit all ihren Parteien. Von 14 bis 17 Uhr in Oftersheim und von 17 bis 20 Uhr in Schwetzingen können alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren ihre Stimme wie bei der echten Bundestagswahl abgeben.

Außerdem bieten die Jugendzentren Raum für politische Diskussion mit Gleichaltrigen und einen alkoholfreien Cocktail für alle Wähler, die ihre Stimme bei der Probewahl abgeben. „Wir möchten, dass Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, ihre politische Meinung auszudrücken. Auch sollen es eine Art Übung sein, bevor sie bei ihrer ersten richtigen Wahl ratlos vor dem Wahlzettel stehen“, erklärt Sebastian Längerer vom „s’Juz“. Er und seine Kollegin Eva Leibig organisieren die Wahl in Kooperation mit dem Kollegen Karlheinz Seitz aus dem Schwetzinger Go in.

Im Wahllokal müssen die Jungwähler eine Mund-Nase-Maske tragen und – ähnlich wie die Erwachsenen die Wahlunterlage bei ihrem Gang an die Urnen – ihre persönlichen Daten zur eventuellen Corona-Kontaktnachverfolgung angeben.

Helfer gesucht

Die Simulation der Bundestagswahl geht sogar weiter: Jugendliche unter 18 Jahre werden nicht nur aufgerufen, ihre Stimme für die Parteien und Kandidaten abzugeben, sondern die „Juz“-Mitarbeiter auch als Wahlhelfer in den beiden Zentren zu unterstützen. „Hierzu haben sich sogar schon die ersten Freiwilligen gemeldet“, freuen sich Längerer und Leibig auf die Veranstaltung. zg/mgw

